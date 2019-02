Una de las necesidades del ser humano es la búsqueda de nuevas experiencias y emociones. Así que el cambio en nuestra vida es necesario. La manera de saber si necesitas un cambio es calificando tu calidad de emociones. Cuestionate ¿Cual es o son las emociones que experimento más en mi dia? Son emociones destructivas como el enojo, indiferencia, o son emociones constructivas como la paciencia, tranquilidad etc. Muchas veces, la misma vida nos obliga al cambio pero en otras ocasiones, el cambio es una decisión personal. Cuando la vida te obligue a cambiar, recuerda que una buena actitud te ayudará a sacar la mejor estrategia para enfrentar el cambio. ¡Piensa Positivo!

CHANGE

One of our basic human needs is the search for new experiences and emotions. Therefore, change is needed in life. One way to realize if you need a change is by examining your emotions. Ask yourself, what are the emotions that I experience most often in my day? Are they destructive, such as anger or indifference, or are they constructive, such as patience, calmness, etc.? Sometimes, life can demand change without warning and other times, it is a personal decision. When life demands change, remember that a positive attitude will help you come up with a good strategy to face it. Think positive!