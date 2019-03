La falta de control emocional es un problema en la mayoría de las personas. El mal manejo de nuestras emociones nos lleva a cometer errores afectando nuestra calidad de vida. Me he dado cuenta que la falta de conexión entre nuestra mente, lengua y corazón es una de las razones por las que muchas veces cometemos errores. Me encontré con una técnica que ayuda a reconectarnos y sincronizar de manera positiva nuestra energía. Busca un lugar cómodo para que la practiques. Cierra los ojos, respira profundamente y lleva tu mano derecha a tu pecho en donde se encuentra el corazón. El solo hecho de estar conciente de esta acción mientra respiras profundamente te ayduara a entrar en un estado de relajación. Practicalo por unos cinco minutos, al final te sentirás despejado y conectado contigo mismo. Te recomiendo lo hagas antes de tener conversaciones difíciles o expresar algo importante. Ponlo en practica, veras que si funciona. ¡Piensa Positivo!

Connecting the mind, language and heart

Lack of emotional control is a problem for most people. The mismanagement of our emotions leads us to make mistakes affecting our quality of life. I’ve realized the lack of connection between our mind, language and heart is one of the reasons we often make mistakes. I found a technique that helps to positively reconnect and synchronize our energy. Find a comfortable place to practice. Close your eyes, breathe deeply and take your right hand to your chest, where the heart is. The mere fact of being aware of this action while breathing deeply will ease you into a state of relaxation. Practice it for about five minutes, and you will end up feeling clear and connected. I recommend you do this before having difficult conversations or expressing something important. Put it into practice, and you’ll see if it works. Think positive!