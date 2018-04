by Leslie Montoya, life coach and host of Despierta Austin

Reflexiona en la siguiente pregunta. ¿En qué estado emocional te encuentras todos los días? Ejemplo: “Empiezo mi dia animado, pero después me siento estresado el resto del día.” La calidad de nuestras emociones determinan la calidad de nuestra vida. El primer paso para tomar el control de la calidad de nuestras vidas es estando conscientes del estado emocional constante en el que vivimos. Haz una lista de las emociones que más vives en tu dia. Esto te dará una idea si esque hay algo que cambiar. ¡Piensa Positivo!

Emotions

Reflect on this following question: what is the emotional state you live in every day? For example, you might answer, “I start my day with a lot of energy, but as the day passes I feel stressed.” The quality of our emotions determines the quality of our life. The first step to taking control of our emotions is to be openly conscious about your emotional state. Make a list of all the emotions you experience throughout your day. This will give you a clue about whether there is something that needs to be changed. Think Positive!