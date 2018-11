El regalo de expresar nuestras emociones tales como la felicidad, el enojo, el júbilo, la tristeza y más, es lo que enriquece nuestra experiencia humana. Y aunque hay emociones más placenteras que otras, como el enojo, estas no se pueden evitar. Lo que se si se puede evitar es la manera negativa en cómo las expresamos. Si lo consideras necesario, analiza la importancia de controlar la manera en cómo expresas tus emociones. Una vez tomes la decisión de cambiar, detecta las emociones que tienes antes de llegar al nivel del enojo. Y una vez detectadas, aprende a expresarlas de manera constructiva. No ocultes tus emociones, aprende a expresarlas. ¡Piensa Positivo!

NEGATIVE EMOTIONS

The gift of expressing our emotions such as happiness, anger, joy, sadness and more is what enriches our human experience. And although there are some more pleasant emotions than others — such as anger — these can’t be avoided. What is possible to avoid is the negative behavior in which they are expressed. First, create awareness about the importance of controlling the way you express your emotions. Second, once you make the decision to change, discover the emotions you have before you reach the level of anger. Once you discover them, learn to express them constructively. Don’t hide your emotions, learn to express them well.

Think Positive!