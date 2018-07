Una de las necesidades humanas es tener variedad en nuestra vida. De otra manera, la monotonía nos lleva la mayoría del tiempo al aburrimiento. Así que tiene sentido de vez en cuando sentir la falta de ganas para seguir haciendo lo que se tiene que hacer. Una manera de recuperarla es alimentando tres áreas de tu vida. La física, la mental y la espiritual. Enriquece estas áreas por una semana completa. Inicia tu día dedicándote un tiempo para fortalecer tu fisico, el ejercicio y comida son fundamentales. Recuerda que somos lo que pensamos, así que para enriquecer tu mente decide lo que escuchas y observas ya que es la entrada a crear un pensamiento. Y por último, pero no la menos importante, tu espíritu. Hay muchas maneras de alimentarlo, con musica, meditacion, oracion, etc. Al ocuparte de estas tres áreas las ganas regresarán. Ponlo en práctica. ¡Piensa Positivo!

Lack of desire

One of our human needs is variety in our lives. Without it, monotony leads to boredom. So, it makes sense that time to time we feel the lack of desire to continue doing what we’re supposed to be doing regularly. I’ve noticed that a way to recover that desire is by taking care of three areas: physical, mental and spiritual. Start your day by dedicating time to exercise and nutrition. Remember that we are what we think, so enrich your mind by selecting what you listen to and watch. And last but not least, feed your spirit with music, prayer, meditation, etc. By enriching these three areas, your desire will return. Put it into practice. Think Positive!