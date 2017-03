“No tengo suerte en el amor,” “siempre he sido malhumorado,” “primero pobre, que rico desdichado”… Estas populares frases, muchas veces creadas por uno mismo, o peor aún, implantadas en nuestra mente por alguien más, parecen darnos una identidad, convirtiéndose en hechizos que marcan nuestra vida. Nuestra mente reproduce en acciones lo que cree de sí misma. El antídoto para el hechizo es simplemente dejar de creer. Ya no las menciones, reemplazalas con un pensamiento más constructivo, verás que la fuerza de esa creencia se ira desvaneciendo. ¡Piensa positivo!

by Leslie Montoya, life coach and host of Despierta Austin