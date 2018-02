De acuerdo al buró de estadísticas laborales, en promedio, una mujer gana 83 centavos por cada dólar que gana un hombre. Razón por la que desafortunadamente, muchas mujeres sienten no tener un pago justo por sus labores. Me he podido dar cuenta, que dos de las razones por aceptar un pago injusto es 1) Por la falta de claridad de cuánto valor genera su trabajo a la empresa y 2) La falta de conocimiento en comunicar su inconformidad a sus supervisores. En conclusión, tomate el tiempo para analizar cuánto valor tu trabajo le da a tu empleador y segundo atrévete a pedir el sueldo que consideras merecer. El valor para decirlo saldra auténticamente cuando genuinamente reconozcas que tu trabajo cubre las necesidades de tu empleador. ¡Atrevete! ¡Piensa Positivo!

Unfair Salary

According to the Bureau of Labor Statistics, on average women earn 83 cents for every dollar a man earns. No wonder many women feel underpaid. I’ve noticed that people accept what they consider an unfair salary for two main reasons. First is not understanding how much their work contributes to their employer. Second, which I consider most relevant, is the lack of confidence to communicate this inequality to their bosses. So, take the time to find out the value your work gives your employer and dare to talk to your boss. Once you recognize how your work fulfills your employer’s needs, your confidence will grow and help you have an authentic and genuine conversation. Think Positive!