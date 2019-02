Una manera de saber si una relación de pareja va a perdurar es observando la manera y el tono de voz en cómo ambos se comunican frecuentemente. Es en la manera de comunicarse en donde se puede reflejar que tan bien están los dos pilares que sostienen a una relación que son el respeto y la confianza. Por ejemplo, si ya es una costumbre que el primer comentario del dia, digamos en la mañana, que cualquiera de los dos haga, no produce armonía sino todo lo contrario es un indicador de que el respeto está fallando. Si ya se ha hecho una costumbre no comunicar u omitir detalles de situaciones porque sabes que a tu pareja no le va a parecer y decides evitar su reacción es otra señal de que la confianza se está perdiendo. Observa la manera en como tu y tu pareja se comunican, ya que es en las palabras y tono de voz en donde se refleja la felicidad que exista en la relación. ¡Piensa Positivo!

Communication in couples

One way to know if a couple’s relationship is going to last is to observe how well they speak to one another. The way we communicate is a reflection of how strong we uphold the two main pillars of relationships: trust and respect. For example, if the first comment of the day doesn’t create harmony, and it becomes a habit, it’s a sign the pillar of respect is not strong. If you omit details of specific situations because you want to avoid certain reactions from your partner, it’s a sign the pillar of trust is not going well. Observe the way you and your partner communicate, because it’s in the words and tone of voice where your relationship happiness is reflected. Think Positive!