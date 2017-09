Valentía

En los momentos difíciles de la vida, las ganas se desploman; es allí cuando la valentía es necesaria. Pero me he dado cuenta que muchas veces se confunde la valentía con el enojo. El enojo te pone en un estado emocional negativo que, con el tiempo, cansa, dándonos la impresión de que la única manera de sacar la valentía es estando enojado. La valentía no es enojo; la valentía es energía. Detecta que personas, situaciones o estado mental te ayudan a generar valentía. No solo logres tu meta si no te sientas feliz. No te enojes para activar tu valentía. ¡Piensa Positivo!

Courage

In difficult moments in life, our strengths seem to vanish; that is when the value of courage is needed. However, at times it’s easy to confuse courage with anger. Anger sets you in a negative emotional state that, with time, drains energy, giving the impression that it’s the only way to bring out the courage. Courage is not anger; courage is bravery. Identify what people, situations or mental states help you bring out courage. Don’t just pursue your goals—feel happy and emotionally stable. Don’t trigger your courage with anger. Think Positive!